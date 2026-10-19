टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में सूरत क्राइम ब्रांच की बड़ी भूमिका, CCTV से हुआ था खुलासा, पुणे-जयपुर एक्सप्रेस से भागे थे शूटर

इस हाई-प्रोफाइल घटना के सामने आने के बाद सूरत आरपीएफ भी पूरी तरह सतर्क हो गई है। आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर तैनात जवानों को हाई अलर्ट पर रहने और स्टेशन परिसर में संदिग्ध गतिविधियों तथा अपराधियों पर पैनी नजर रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ डीसीपी राज तिलक ने बताया कि टाइगर श्रॉफ की कार पर पांच राउंड फायरिंग के बाद आरोपियों ने अपनी बाइक अंधेरी वेस्ट स्टेशन के पास छोड़ दी थी। इसके बाद वो अंधेरी की बीट चौकी से होते हुए लोकल ट्रेन से बोरीवली पहुंचे। वो बोरीवली से कैब के जरिए सूरत गए और फिर जयपुर एक्सप्रेस से सूरत से कोटा पहुंचे।