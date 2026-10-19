19 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में सूरत क्राइम ब्रांच की बड़ी भूमिका, CCTV से हुआ था खुलासा, पुणे-जयपुर एक्सप्रेस से भागे थे शूटर

Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग करने वाले तीनों शूटर वारदात के बाद सूरत रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। सूरत क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर उनका सुराग जुटाया, जिसके बाद कोटा पुलिस ने उन्हें ट्रेन से गिरफ्तार किया।
2 min read
Google source verification

सूरत

image

Rakesh Mishra

Oct 19, 2026

Tiger Shroff Firing Case

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ। फाइल फोटो- पत्रिका

Surat Crime Branch: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई में फायरिंग करने वाले शूटर्स वारदात को अंजाम देने के बाद सड़क मार्ग से गुजरात में दाखिल हुए थे। इसके बाद वे सूरत रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से ट्रेन के जरिए फरार होने में कामयाब रहे। हालांकि समय रहते मिले पुख्ता इनपुट्स और मुस्तैद पुलिस कार्रवाई के चलते अंतत: कोटा पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। इस पूरे घटनाक्रम में जेल में बंद लॉरेंस के गिरोह का हाथ होने की बात सामने आ रही है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है।

क्राइम ब्रांच ने खंगाले फुटेज

सूत्रों के अनुसार मुंबई में हुई इस गोलीबारी की घटना के तुरंत बाद खुफिया एजेंसियों और पुलिस को आरोपियों के मूवमेंट की भनक लग गई थी। मुंबई पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर सूरत शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम तुरंत हरकत में आई और सूरत रेलवे स्टेशन पर डेरा डाल दिया। क्राइम ब्रांच की टीम ने स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, जिससे रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को भी इस हाई-प्रोफाइल मामले की जानकारी मिली।

देर रात करीब डेढ़ बजे सूरत रेलवे स्टेशन पहुंचे

फुटेज की बारीकी से जांच करने पर सामने आया कि अभिनेता पर हमला करने वाले तीनों आरोपी रविवार देर रात करीब डेढ़ बजे सूरत रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। बदमाशों ने चालाकी दिखाते हुए यहां से गुजर रही ट्रेन संख्या 12939 (पुणे-जयपुर एक्सप्रेस) पकड़ी और उसमें सवार होकर आगे निकल गए। सूरत से मिले इन अहम तकनीकी इनपुट्स को आधार बनाते हुए मुंबई पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और राजस्थान पुलिस से संपर्क साधा। इसके बाद कोटा पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए सोमवार सुबह पुणे-जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में दबिश दी और तीनों हमलावरों को दबोच लिया।

अलर्ट मोड पर सूरत पुलिस

इस हाई-प्रोफाइल घटना के सामने आने के बाद सूरत आरपीएफ भी पूरी तरह सतर्क हो गई है। आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर तैनात जवानों को हाई अलर्ट पर रहने और स्टेशन परिसर में संदिग्ध गतिविधियों तथा अपराधियों पर पैनी नजर रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ डीसीपी राज तिलक ने बताया कि टाइगर श्रॉफ की कार पर पांच राउंड फायरिंग के बाद आरोपियों ने अपनी बाइक अंधेरी वेस्ट स्टेशन के पास छोड़ दी थी। इसके बाद वो अंधेरी की बीट चौकी से होते हुए लोकल ट्रेन से बोरीवली पहुंचे। वो बोरीवली से कैब के जरिए सूरत गए और फिर जयपुर एक्सप्रेस से सूरत से कोटा पहुंचे।

एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग, जांच के लिए मुंबई पुलिस ने बनाई 15 टीमें, वारिस पठान और वर्षा गायकवाड़ ने सरकार को घेरा

ये भी पढ़ें
Tiger Shroff

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Oct 2026 07:46 pm

Published on:

19 Oct 2026 07:42 pm

Hindi News / National News / टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में सूरत क्राइम ब्रांच की बड़ी भूमिका, CCTV से हुआ था खुलासा, पुणे-जयपुर एक्सप्रेस से भागे थे शूटर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन से भागने लगा यात्री, 3 माह पहले मंडी हाउस स्टेशन पर पकड़ा गया था कट्टा

Metro Passengers Advisory
राष्ट्रीय

CJP Protest: सौरव दास और आशुतोष रांका की याचिका खारिज, कोर्ट ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

CJP Protest news
राष्ट्रीय

किरेन रिजिजू ने मल्लिकार्जुन खरगे को लिखा पत्र, कांग्रेस अध्यक्ष की पीएम नरेंद्र मोदी के सामने रखी मांग का दिया जवाब

Kiren Rijiju and Mallikarjun Kharge
राष्ट्रीय

Bihar News: अनंत सिंह के रोड शो पर पुलिस की कार्रवाई, विधायक समेत तीन लोगों के खिलाफ 3 केस दर्ज

Anant Singh news
राष्ट्रीय

‘पहले टाइगर श्रॉफ को कोई धमकी नहीं मिली’, फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस का बड़ा बयान

Tiger Shroff car firing
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.