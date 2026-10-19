Tiger Shroff Firing: टाइगर श्रॉफ की लोकेशन किसने लीक की? पीआर मैसेज से लेकर बाइक खरीदने तक, पुलिस खंगाल रही हर कड़ी

पुलिस उपायुक्त मोहित गर्ग ने बताया कि टाइगर को गोली नहीं लगी। फायरिंग के दौरान कार का कांच टूटने से उसका टुकड़ा उन्हें लगा, जिससे मामूली चोट आई। चालक फिरदौस के बाएं हाथ में गोली लगी, जबकि ऑटो चालक उमेश चौहान भी घायल हुआ। जुहू पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमें घटनास्थल पर पहुंची थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी। शुरुआत में मामला जुहू पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, जिसमें अनिल पंडित और अनमोल बिश्नोई के नाम पर हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। रिकॉर्डिंग में कहा गया है कि टाइगर श्रॉफ ने पहले दी गई चेतावनी को नजरअंदाज किया था, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को पकड़ा है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है।