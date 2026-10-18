एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग, जांच के लिए मुंबई पुलिस ने बनाई 15 टीमें, वारिस पठान और वर्षा गायकवाड़ ने सरकार को घेरा

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने घटना को गंभीर बताते हुए मुंबई पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि रविवार को जुहू जैसे इलाके में आकर कुछ लोगों ने बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की। यह घटना मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। पठान ने कहा कि पहले सलमान खान पर हमला हुआ और रोहित शेट्टी से जुड़ी गोलीबारी की घटना भी सामने आई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मुंबई को फिर 1990 के दशक के दौर में ले जाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पुलिस से सतर्कता बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।