कर्नाटक कांग्रेस में कलह का दावा, भाजपा बोली- डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की चल रही कोशिशें

उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस के भीतर साजिशें रची जा रही हैं और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। सिद्धरामय्या के मुख्यमंत्री पद छोड़ने की अपनी पुरानी भविष्यवाणी दोहराते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने पहले उनके बयान को खारिज किया था, लेकिन वह सच साबित हुई। वह फिर कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के भीतर शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए उच्चस्तरीय बैठकें चल रही हैं। विधान परिषद चुनावों को लेकर विजयेंद्र ने भरोसा जताया कि भाजपा और जद-एस गठबंधन वाले एनडीए उम्मीदवार चारों सीटों पर जीत हासिल करेंगे। गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता मिलकर प्रचार कर रहे हैं।