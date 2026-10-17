Maharashtra Politics: सतीश चव्हाण से मुलाकात के बाद बदले संजय शिरसाट के तेवर, महायुति में सुलह का रास्ता साफ

इस मुद्दे पर संजय शिरसाट ने भी कड़ा रुख अपनाया था। उनके बयान के बाद गठबंधन में खींचतान बढ़ गई थी। अजित पवार गुट में भी इस घटनाक्रम को लेकर बेचैनी थी। विवाद सुलझाने के लिए सतीश चव्हाण ने खुद शिरसाट से मुलाकात की। चव्हाण ने कहा कि कुछ छोटी-मोटी गलतफहमियां पैदा हो गई थीं। वरिष्ठ नेताओं के स्तर पर बातचीत के बाद सभी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। अब महायुति के सभी दल मिलकर चुनाव में काम करेंगे। उन्होंने चुनाव में जीत का भरोसा भी जताया। शिरसाट ने कहा कि कुछ जगहों पर कार्यकर्ता अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए जोर लगा रहे थे और कई लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक थे।