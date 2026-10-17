Pradeep Purnekar: शिवसेना नेता की हत्या के बाद भतीजी को जान से मारने की धमकी, मैसेज में लिखा- ‘तुम्हारा अगला नंबर’

मंत्री प्रताप सरनाईक ने परिवार को भरोसा दिलाया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदीप पूर्णेकर की हत्या से सभी दुखी हैं और वे परिवार के साथ खड़े हैं। सरनाईक ने आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग करते हुए कहा कि वे इस मामले में परिवार की ओर से वकील खड़े करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने नाम लिए बिना उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग इस घटना के बाद राजनीतिक लाभ लेने के लिए ठाणे पहुंचे। साथ ही उन्होंने परिवार से एकनाथ शिंदे को लेकर गलतफहमी नहीं रखने की अपील की।