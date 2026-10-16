शिवसेना नेता प्रदीप पूर्णेकर की हत्या से पहले पप्या शिंदे ने चली थी बड़ी चाल? जांच में सामने आई चौंकाने वाली बात

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज में हत्या से पहले संतोष कनोजिया और नितेश पवार पप्या शिंदे की दोपहिया गाड़ी से इलाके में आते दिखाई दिए हैं। जांच में यह जानकारी भी सामने आई है कि वारदात के बाद आरोपियों को मौके से भागने में मदद करने के लिए पप्या ने चार पहिया वाहन का इंतजाम किया था। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, आरोपियों के बयानों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या की साजिश और उसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। जूते पहनकर केबिन में जाने और दरवाजा खुला रखने से जुड़े घटनाक्रम की अहमियत भी जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी।