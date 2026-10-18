मुंबई के जुहू में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग, हमले में बाल- बाल बचे

लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित और हरमन संधु ने सोशल मीडिया पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि मुंबई पुलिस ​अभी सोशल मीडिया पोस्ट की सत्यता की जांच कर रही है। टाइगर श्रॉफ पर हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आरोपी अनिल पंडित का नाम इससे पहले दिल्ली में गुरु रंधावा से जुड़े जिम पर हुई गोलीबारी के मामले में भी कथित तौर पर सामने आया था। पुलिस ने अभी कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार किया है। पुलिस ने अज्ञात हमलवारों को पकड़ने के लिए 15 टीमें गठित की हैं। पुलिस घटनास्थल के आस पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर अज्ञात हमलावरों की पहचान करने में जुटी है।