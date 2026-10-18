भाई-दोस्त के साथ गरबा देखकर घर लौट रहा था राजस्थान का युवक, अहमदाबाद में रास्ता रोककर चाकू से हमला, अस्पताल में मौत

चाकू के वार से गंभीर रूप से घायल विकेश को एलजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। विकेश के भाई अभिषेक की शिकायत पर अमराईवाड़ी पुलिस ने रोहित उर्फ गांडो और मदन राजपूत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। सूत्रों के तहत जिस रोहित गुप्ता पर चाकू से वार करने का आरोप लगा है। उसका आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ पहले भी शराबबंदी सहित गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ हाल ही में तड़ीपार की कार्रवाई की थी। इसके बावजूद वह शहर में था। वहीं दूसरी तरफ गरबा देखने जा रही महिला पार्षद और उनके परिवार का रास्ते में साइड देने की बात को लेकर फतेवाड़ी नहर के पास विवाद और कहासुनी हुई। आरोप है कि एक युवक ने अपने साथियों को बुलाकर महिला पार्षद के परिवार की कार रुकवाई, महिला पार्षद के साथ अभद्रता की और उन्हें कार से बाहर खींचने का प्रयास किया।