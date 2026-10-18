Surat Murder: सूरत में संपत्ति के लिए रिश्तों का कत्ल, बड़े बेटे ने मां और छोटे भाई पर किया हमला, दोनों की मौत

रविवार को श्रीनिवास सहजानंद सोसायटी स्थित घर पहुंचा। वहां संपत्ति को लेकर फिर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर उसने चाकू निकालकर छोटे भाई राजू और मां मलेश्वरीबेन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से दोनों की मौत हो गई। इस दौरान राजू की पत्नी ममता ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो श्रीनिवास ने उसके हाथ पर भी चाकू से हमला कर दिया। घायल ममता ने बताया कि उसके जेठ ने पहले सास और पति पर हमला किया और फिर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। उसने बताया कि परिवार में पहले भी संपत्ति को लेकर झगड़े होते रहे थे। उसके अनुसार पहले भी परिवार के सदस्यों ने उसकी सास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी।