Surat Crime: डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर बुजुर्ग से 41 लाख की ठगी, 122 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसाने की दी धमकी

पुलिस के अनुसार, नानपुरा के टिमलियावाड़ निवासी प्रकाशचंद्र चंपकलाल कपाड़िया के पास 4 सितंबर 2026 को एक महिला का फोन आया। महिला ने अपना नाम राधा कपूर बताया और खुद को दूरसंचार कंपनी से जुड़ा कर्मचारी बताया। उसने प्रकाशचंद्र से कहा कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल कर चार बैंक खाते खोले गए हैं। इन खातों के जरिए 122 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। यह सुनकर बुजुर्ग घबरा गए। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने व्हाट्सऐप वीडियो कॉल किया और खुद को मुंबई पुलिस अधिकारी बताया। उसने प्रकाशचंद्र को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकी दी। आरोपियों ने उनके आधार कार्ड, बैंक खातों और सावधि जमा (एफडी) की जानकारी भी हासिल कर ली। पीड़ित की कुल 19 एफडी में 42.62 लाख रुपए जमा थे।