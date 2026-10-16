Thane Crime: आपसी विवाद में दो दोस्तों ने की 17 वर्षीय प्रज्योत की हत्या, पुलिस चौकी के पास जमीन में दबाया जला हुआ शव

प्रतीकात्मक तस्वीर
Thane Murder News: ठाणे के कासारवडवली इलाके में 17 वर्षीय प्रज्योत कांबले की हत्या का मामला सामने आया है। पिछले कई दिनों से लापता प्रज्योत का शव एक पुलिस चौकी के पास जमीन में दबा मिला। पुलिस को संदेह है कि उसके दो दोस्तों ने आपसी विवाद के बाद उसकी हत्या की और सबूत मिटाने के लिए शव को जलाकर जमीन में दबा दिया। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में अपराध की घटनाओं के बीच इस मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने मामले में शामिल दो आरोपियों में से एक को हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरा फरार है।
जानकारी के अनुसार प्रज्योत पिछले कई दिनों से अचानक घर से लापता हो गया था। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने कासारवडवली पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी साक्ष्यों और गोपनीय जानकारी के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को प्रज्योत के बारे में अहम जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने एक चौकी के पास तलाश की, जहां जमीन में दबा उसका शव बरामद हुआ। शव जलाए जाने और फिर जमीन में दबाए जाने की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने हत्या के मामले में जांच तेज कर दी।
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि प्रज्योत की हत्या के पीछे दोस्तों के बीच हुआ विवाद कारण हो सकता है। बताया जा रहा है कि मामूली बात पर हुए झगड़े के बाद उसके दो दोस्तों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि, हत्या की असली वजह का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा। पुलिस को आशंका है कि आरोपियों ने सबूत मिटाने के इरादे से प्रज्योत के शव को जलाया और फिर जमीन में दबा दिया। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कासारवडवली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों संदिग्ध आरोपियों में से एक को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं, दूसरा आरोपी अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। जांच में अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि प्रज्योत और उसके दोस्तों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था। साथ ही, हत्या के बाद शव को जलाने और पुलिस चौकी के पास जमीन में दबाने के पीछे क्या वजह थी, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश के साथ मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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