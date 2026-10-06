Maharashtra Murder: प्रेम संबंध में पति बना बाधा तो पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की हत्या, हार्ट अटैक बताकर कर दिया अंतिम संस्कार

पुलिस जांच में सामने आया कि गंगाधर ने अपने परिचित विक्रांत चव्हाण को हत्या के लिए एक लाख रुपए देने की बात कही थी। इसके बाद प्रतीक मोकाशी को भी साजिश में शामिल किया गया। 22 अगस्त की रात सुनीता ने खाने में नशीली गोलियां मिला दीं। अप्पासाहेब के बेहोश होने के बाद रात करीब साढ़े 11 बजे उसने घर का दरवाजा खोलकर गंगाधर, विक्रांत और प्रतीक को अंदर बुलाया। पुलिस के मुताबिक घर में आने के बाद आरोपियों ने बाहर मौजूद कुत्ते को भी पकड़कर रखा, ताकि वह शोर न करे। इसके बाद विक्रांत ने अप्पासाहेब के हाथ पकड़े और प्रतीक ने पैर पकड़ लिए। गंगाधर ने तकिए से उनका मुंह दबाया और गला दबाकर हत्या कर दी।