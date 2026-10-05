Maharashtra politics: पुणे स्नातक सीट पर भाजपा में बगावत की आहट, टिकट कटने के बाद भी मैदान में उतरे शरद लाड

राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि लाड का नामांकन पार्टी की रणनीति का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई दूसरा राजनीतिक समीकरण है। इसे पार्टी का वैकल्पिक उम्मीदवार रखने की तैयारी माना जाए या कोई और फैसला सामने आएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। अब सबकी नजर नामांकन पत्रों की जांच पर है। इसी प्रक्रिया के दौरान तस्वीर साफ हो सकती है कि पुणे स्नातक सीट पर भाजपा की ओर से अंतिम रूप से कौन मैदान में रहेगा। फिलहाल स्मिता जाधव को आधिकारिक टिकट मिलने और शरद लाड के नामांकन दाखिल करने से पार्टी की स्थिति को लेकर सस्पेंस बना हुआ है।