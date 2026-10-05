Mumbai Bus Fire: मुंबई के सायन में बेस्ट बस डिपो में बड़ा अग्निकांड, इलेक्ट्रिक बस में लगी आग से कई बसें जलीं

अधिकारियों के अनुसार सायन आरटीओ पासिंग क्षेत्र के पास स्थित आणिक बस डिपो में एक खाली इलेक्ट्रिक बस पार्किंग में खड़ी थी। इसी बस में सबसे पहले आग लगी। कुछ ही देर में आग की लपटें तेज हो गईं और पास में खड़ी अन्य बसों तक पहुंच गईं। डिपो में बड़ी संख्या में बसें खड़ी होने के कारण आग तेजी से फैलने की आशंका बनी रही। आग की सूचना मिलते ही मुंबई दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग ने इसे स्तर-एक की आग की घटना के रूप में दर्ज किया। दमकल कर्मियों ने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया और आसपास खड़ी बसों को आग की चपेट में आने से बचाने के प्रयास किए।