बेटे के तर्पण के बाद लौट रहा था परिवार, हादसे में पिता की मौत, अंतिम संस्कार के दौरान दूसरे बेटे ने भी तोड़ा दम

इसी दौरान परिवार को कार्तिक की हालत बिगड़ने की जानकारी मिली और कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। पिता के अंतिम संस्कार के बीच बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तीन साल पहले बेटे कृतिक की मौत के बाद परिवार अभी उस दुख से उबर भी नहीं पाया था। उसी बेटे का तर्पण करने गया परिवार लौटते समय हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पिता और दूसरे बेटे की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया। रिश्तेदारों और परिचितों के बीच भी शोक का माहौल है। किरीटभाई ठक्कर नासिक में हींग के प्रसिद्ध कारोबारी थे। वह दिंडोरी रोड स्थित महालक्ष्मी सिनेमाघर के पीछे लोकसहकार नगर में पत्नी, बेटे, बहू और पोते-पोतियों के साथ रहते थे। कार्तिक के परिवार में उनकी मां, पत्नी और एक बेटा है।