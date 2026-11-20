बता दें, इससे पहले गौहर खान ने लव गिल को आड़े हाथों लेते हुए खरी खोटी सुनाई थी। जब लव गिल ने कहा था कि उन्हें स्काउट के दिल में अपने लिए फीलिंग्स का पता नहीं था। उसी पर गौहर खान ने कहा था कि लव का यह दिखाना कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है और इस तरह स्काउटओपी को मुश्किल में डालना बेहद 'अनकूल' और गलत है। गौहर ने सवाल उठाया कि जब बाहर की दुनिया और दर्शकों ने उन्हें इस स्थिति से पहले ही रूबरू करा दिया था, तो उन्होंने समय रहते दूरी क्यों नहीं बनाई? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब स्काउट सबसे ज्यादा मानसिक दबाव और कमजोर दौर से गुजर रहा था, तब भाई-बहन के रिश्ते की जिम्मेदारी कहां चली गई थी।