अल्लू अरविंद के सामने फूटा दर्शकों का गुस्सा (सोर्स: x- @telanganaahead/IMDb)
Allu Aravind Theatre Ticket Issue: जाने-माने फिल्म निर्माता-वितरक और एक्ट्रेस अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद को शुक्रवार, 20 नवंबर को हैदराबाद स्थित 'अल्लू सिनेमाज' में दर्शकों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। फिल्म 'आकासमलो ओका तारा' (AkasamLoOkaTara) की स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर से बाहर निकलते वक्त दर्शकों ने उन्हें घेर लिया और टिकट बुकिंग में हो रही अनियमितताओं की शिकायत की। इस पूरी घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।
वायरल वीडियो के मुताबिक, जब अल्लू अरविंद थिएटर से बाहर आ रहे थे, तब एक दर्शक ने उनसे संपर्क कर 'डॉल्बी' (Dolby) टिकट बुक न हो पाने की समस्या बताई। अरविंद द्वारा कारण पूछे जाने पर वहां मौजूद अन्य लोगों ने भी थिएटर की बुकिंग व्यवस्था पर सवाल उठाए।
दर्शकों का आरोप था कि बड़ी फिल्मों के शो शुरू होने से कुछ मिनट पहले तक अधिकांश टिकटों को जानबूझकर ब्लॉक रखा जाता है। उन्होंने बताया कि नीचे की केवल 4 पंक्तियों (rows) को छोड़कर बाकी सभी सीटें आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं दिखाई जातीं, और इन्हें शो शुरू होने से ठीक पहले ही खोला जाता है।
शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अल्लू अरविंद ने तुरंत अपना फोन निकाला और कहा, "रुकिए, मैं अपने स्टाफ को बुलाता हूं।" इसके बाद उन्होंने अपनी टीम को वीडियो कॉल किया और कैमरे का रुख दर्शकों की तरफ कर दिया, ताकि वे सीधे अपनी बात रख सकें। जब कुछ लोग बोलने में हिचकिचाए, तो अरविंद ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे बिना झिझक अपनी समस्या बताएं।
दर्शकों की पूरी बात सुनने के बाद निर्माता ने भरोसा दिलाया कि वे इस व्यवस्था को खुद सुधारेंगे। उन्होंने साफ कहा कि वे इसे अपने नियंत्रण में लेंगे और केवल दो पंक्तियों को छोड़कर बाकी सभी सीटें आम जनता के लिए खोलने का निर्देश देंगे। हालांकि कुछ वीडियो क्लिप में ये साफ नहीं है कि यह घटना 'अल्लू सिनेमाज' की किस शाखा की है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने वीडियो साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने अल्लू अरविंद के सामने थिएटर की बुकिंग को लेकर अपनी नाराजगी दर्ज कराई है।
वर्कफ्रंट की बात करें तो, पिछले साल 'थांडेल', 'सिंगल' और 'द गर्लफ्रेंड' जैसी फिल्मों को सपोर्ट करने वाले अल्लू अरविंद की इस साल की पहली रिलीज 'आकासमलो ओका तारा' है। पवन सादिनेनी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दुलकर सलमान और सात्विका वीरवल्ली लीड रोल में हैं। 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला धनुष, ममूटी और साई पल्लवी अभिनीत फिल्म 'ओएम' (OM) से हुआ है।
इसके अलावा, अल्लू अरविंद का अगला बड़ा प्रोजेक्ट 'एमएस: एन ऑन-स्क्रीन लिगेसी' (MS: An On-screen Legacy) है, जो महान गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी के जीवन पर आधारित बायोपिक है। गौतम तिन्ननुरी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका निभाएंगी। खबरों के अनुसार, इस बायोपिक को एमएस सुब्बुलक्ष्मी के परिवार से भी मंजूरी मिल चुकी है।
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