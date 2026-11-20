दर्शकों की पूरी बात सुनने के बाद निर्माता ने भरोसा दिलाया कि वे इस व्यवस्था को खुद सुधारेंगे। उन्होंने साफ कहा कि वे इसे अपने नियंत्रण में लेंगे और केवल दो पंक्तियों को छोड़कर बाकी सभी सीटें आम जनता के लिए खोलने का निर्देश देंगे। हालांकि कुछ वीडियो क्लिप में ये साफ नहीं है कि यह घटना 'अल्लू सिनेमाज' की किस शाखा की है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने वीडियो साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने अल्लू अरविंद के सामने थिएटर की बुकिंग को लेकर अपनी नाराजगी दर्ज कराई है।