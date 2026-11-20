Kangana Ranaut Condolences Yogi Adityanath Mother: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन पर एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सावित्री देवी का शुक्रवार, 20 नवंबर को सुबह करीब 10:45 बजे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित उनके पैतृक गांव पंचूर में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनके निधन की खबर मिलते ही परिवार और शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई है।