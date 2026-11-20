गुल्लू, कनिका और स्काउट के बीच छिड़ा घमासान (सोर्स;x -@HasanHuYaar)
Bigg Boss 20 Ration Cut: 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के घर में राशन को लेकर चल रहा विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। लेटेस्ट एपिसोड में 25 फीसदी राशन की कटौती को लेकर कनिका और लवप्रीत के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस पूरे हंगामे की वजह से घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया है और कंटेस्टेंट्स के बीच आपसी अविश्वास साफ नजर आ रहा है।
बहस के दौरान कनिका ने कहा कि यदि राशन बंटवारे के वक्त गुल्लू ने कॉफी न उठाई होती, तो घर में इतना बड़ा हंगामा खड़ा नहीं होता। उन्होंने बताया कि राशन में हुई 25% की कटौती के लिए चारों सदस्यों लवप्रीत, गुल्लू, कनिका और स्काउट को जिम्मेदार ठहराया गया था।
कनिका के मुताबिक, लवप्रीत और गुल्लू द्वारा छुपकर खाने-पीने की कई चीजें ले लेने की वजह से बाकी घरवालों के मन में गलत धारणा बन गई। इस हरकत से अन्य कंटेस्टेंट्स को यह लगने लगा कि वे जानबूझकर राशन की चोरी कर रहे थे, जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ा।
कनिका के इन आरोपों से लवप्रीत बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आईं। उन्होंने पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि बाकी घरवालों को उनके इरादों पर शक करने का अधिकार किसने दिया है।
लवप्रीत ने दो टूक कहा कि किसी को भी उनके कामों पर सवाल उठाने या उन्हें निर्देश देने का हक नहीं है। अपनी बात पर अडिग रहते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी से नहीं डरतीं और उन्हें घर के बाकी सदस्यों के सामने खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। लवप्रीत के इस बेबाक रुख ने 'बिग बॉस' के घर में चल रहे राशन विवाद को और हवा दे दी है। हालांकि, माही की टिप्पणी के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि विवाद में शामिल सभी पक्षों की मंशा और उनके रिश्तों की पूरी सच्चाई सामने आ गई है। फिलहाल, माही विज की तीखी टिप्पणी ने भी शो के दर्शकों के बीच बहस का मुद्दा खड़ा कर दिया है।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन