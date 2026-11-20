लवप्रीत ने दो टूक कहा कि किसी को भी उनके कामों पर सवाल उठाने या उन्हें निर्देश देने का हक नहीं है। अपनी बात पर अडिग रहते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी से नहीं डरतीं और उन्हें घर के बाकी सदस्यों के सामने खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। लवप्रीत के इस बेबाक रुख ने 'बिग बॉस' के घर में चल रहे राशन विवाद को और हवा दे दी है। हालांकि, माही की टिप्पणी के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि विवाद में शामिल सभी पक्षों की मंशा और उनके रिश्तों की पूरी सच्चाई सामने आ गई है। फिलहाल, माही विज की तीखी टिप्पणी ने भी शो के दर्शकों के बीच बहस का मुद्दा खड़ा कर दिया है।