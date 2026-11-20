देवेन ने ये भी बताया कि शूटिंग शुरू होने से पहले ही शाहरुख खान खुद चलकर उनके पास आए और हाथ बढ़ाते हुए कहा, "हैलो, मैं शाहरुख हूं। 'जो जीता वही सिकंदर' में आपका काम बहुत अच्छा है।" शाहरुख का यह व्यवहार देखकर देवेन हैरान रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि वे इस इंसान के बारे में क्या-क्या गलत धारणाएं बनाए बैठे थे, जबकि इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद शाहरुख खुद आगे आकर मिले। इसके बाद दोनों के बीच सहज बातचीत हुई, जिससे शूटिंग से पहले की झिझक पूरी तरह खत्म हो गई। देवेन ने स्वीकार किया कि शाहरुख के बारे में सुनी गई बातों पर यकीन करना उनकी बड़ी भूल थी, और अब मैं उनसे नहीं डरता वो अच्छे इंसान है।