टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में पुलिस ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर। (Photo-ANI)
Tiger Shroff Firing Case Update: मुंबई पुलिस ने टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस के फरार आरोपी अभिषेक पंडित के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है। अभिषेक, इस मामले के कथित मास्टरमाइंड अनिल पंडित का भाई है। आरोप है कि अभिषेक ने फायरिंग की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को आर्थिक मदद पहुंचाई थी।
पुलिस के मुताबिक, मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम अभिषेक पंडित को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा के करनाल गई थी। हालांकि, पुलिस के पकड़ने से पहले ही वह वहां से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने इस मामले में उसकी पत्नी सुनेहा पंडित को गिरफ्तार कर लिया है।
सूत्रों ने बताया कि अभिषेक इस मामले में एक मुख्य आरोपी है और कथित तौर पर गिरोह के वित्तीय कामकाज को संभालता था। चूंकि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए देश छोड़कर भागने की कोशिश कर सकता है, इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ LOC जारी किया है ताकि उसे विदेश जाने से रोका जा सके। सूत्रों ने आगे बताया कि अभिषेक की गिरफ्तारी से जांचकर्ताओं को गिरोह के पूरे वित्तीय नेटवर्क का पता लगाने और आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए गए फंड के स्रोत का खुलासा करने में मदद मिल सकती है।
'वॉर' एक्टर टाइगर श्रॉफ पर पिछले महीने की 18 अक्टूबर को उस वक्त फायरिंग हुई थी जब वह फुटबॉल खेलकर घर वापस जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी के सामने 3 अज्ञात बाइक सवार आए और उनपर गोलियों की बौछार कर दी थी। हालांकि, फायरिंग में टाइगर श्रॉफ कोई चोट नहीं आई और वो इस हमले में टाइगर तो बाल बाल बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और गाड़ी के पास खड़े एक शख्स को गोली लगी थी। बता दें कि टाइगर ने खुद गाडी ड्राइव करके अपने ड्राइवर को हॉस्पिटल पहुंचाया था।
बता दें कि टाइगर पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी और गैंग के सदस्य अनिल पंडित ने धमकी देते हुए कहा कि उन्होंने टाइगर को समझाया था कि सलमान खान से दूर रहें लेकिन टाइगर माने नहीं। हालांकि, इस घटना के बाद से ही मुंबई पुलिस छानबीन में जुटी हुई है और अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तार कर चुकी है।
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