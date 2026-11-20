सूत्रों ने बताया कि अभिषेक इस मामले में एक मुख्य आरोपी है और कथित तौर पर गिरोह के वित्तीय कामकाज को संभालता था। चूंकि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए देश छोड़कर भागने की कोशिश कर सकता है, इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ LOC जारी किया है ताकि उसे विदेश जाने से रोका जा सके। सूत्रों ने आगे बताया कि अभिषेक की गिरफ्तारी से जांचकर्ताओं को गिरोह के पूरे वित्तीय नेटवर्क का पता लगाने और आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए गए फंड के स्रोत का खुलासा करने में मदद मिल सकती है।