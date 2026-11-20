Eetha Movie : निर्देशक लक्ष्मण उतेकर की अपकमिंग फिल्म 'ईथा' (Eetha) का एक नया डायलॉग प्रोमो जारी कर दिया गया है, जिसमें एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का बेहद दमदार और आत्मविश्वास से भरा अंदाज देखने को मिल रहा है। फिल्म में फेमश मराठी लावणी और तमाशा कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर का किरदार निभा रहीं श्रद्धा ने खुद इस सरप्राइज वीडियो को साझा किया है। ट्रेलर के बाद से ही चर्चा में रहे 'नौवारी साड़ी' (नौ गज की साड़ी) वाले दृश्य का ये लंबा हिस्सा अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।