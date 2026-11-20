Farah Khan New Vlog Cyrus Broacha: फेमस फिल्ममेकर फराह खान के कुक दिलीप को एक पॉडकास्ट में 'फ्रॉड' और नापसंद बताने वाले कॉमेडियन और होस्ट साइरस ब्रोचा ने अब उनके पैर छूकर और गले लगाकर स्वागत किया है। करीब एक महीने से अधिक समय पहले की गई अपनी टिप्पणियों के बाद साइरस ने शुक्रवार को रिलीज हुए फराह खान के नए यूट्यूब व्लॉग में फराह और दिलीप दोनों की अपने घर पर मेजबानी की। इस दौरान हंसी-मजाक के बीच पुराने विवाद पर भी खुलकर बातचीत हुई।