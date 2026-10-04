Surat Crime: 7 साल पत्नी की तरह साथ रखा, शादी से इनकार कर अमेरिका गया, फिर सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीरें की वायरल

महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसे और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद वह अमेरिका चला गया। महिला के मुताबिक वहां जाने के बाद भी आरोपी ने उसे परेशान करना जारी रखा। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसके और परिवार के सदस्यों की सामान्य तस्वीरें हासिल कीं। इसके बाद कथित तौर पर तकनीक की मदद से इन तस्वीरों में बदलाव कर उन्हें अश्लील रूप दिया गया। आरोप है कि इन मॉर्फ्ड तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर महिला और उसके परिवार को समाज में बदनाम करने की कोशिश की गई।