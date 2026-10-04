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Surat Crime: 7 साल पत्नी की तरह साथ रखा, शादी से इनकार कर अमेरिका गया, फिर सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीरें की वायरल

Gujarat crime: शादी से इनकार करने वाले अमेरिका में रह रहे एक व्यक्ति पर महिला और उसके परिवार की मॉर्फ्ड अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगा है। महिला की शिकायत पर बारडोली टाउन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
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सूरत

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Rakesh Mishra

Oct 04, 2026

Gujarat crime

प्रतीकात्मक तस्वीर

बारडोली। सात साल तक पत्नी की तरह साथ रखने के बाद शादी से इनकार कर अमेरिका चले गए एक व्यक्ति पर महिला और उसके परिवार को बदनाम करने का आरोप लगा है। महिला का आरोप है कि अमेरिका पहुंचने के बाद आरोपी ने उनकी सामान्य तस्वीरों को एडिट कर अश्लील बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बारडोली टाउन पुलिस ने 35 वर्षीय महिला की शिकायत पर अमेरिका में रह रहे कामरेज निवासी 51 वर्षीय मनीषभाई नटवरभाई पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

शादी के लिए दबाव बनाने पर विवाद बढ़ा

पुलिस के अनुसार महिला बारडोली के धामडोड रोड स्थित एक सोसायटी में रहती है। उसकी पहचान शामपुरा गांव के वचला फलिया निवासी मनीष पटेल से हुई थी। महिला ने शिकायत में बताया कि अक्टूबर 2019 से सितंबर 2026 तक मनीष पटेल उसके साथ रहा। इस दौरान दोनों के बीच पति-पत्नी जैसे संबंध थे। महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसे कई साल तक पत्नी की तरह साथ रखा, लेकिन जब भी उसने शादी की बात की तो वह टालता रहा। शादी के लिए दबाव बनाने पर विवाद बढ़ गया।

बेटी को जान से मारने की धमकी

महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसे और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद वह अमेरिका चला गया। महिला के मुताबिक वहां जाने के बाद भी आरोपी ने उसे परेशान करना जारी रखा। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसके और परिवार के सदस्यों की सामान्य तस्वीरें हासिल कीं। इसके बाद कथित तौर पर तकनीक की मदद से इन तस्वीरों में बदलाव कर उन्हें अश्लील रूप दिया गया। आरोप है कि इन मॉर्फ्ड तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर महिला और उसके परिवार को समाज में बदनाम करने की कोशिश की गई।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद महिला ने पुलिस से संपर्क किया। उसने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 81, 352, 351(3) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(ए) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। मामले की जांच बारडोली टाउन पुलिस थाने के पीआई वीए सेंगल कर रहे हैं।

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Updated on:

04 Oct 2026 06:46 pm

Published on:

04 Oct 2026 06:46 pm

Hindi News / Gujarat / Surat / Surat Crime: 7 साल पत्नी की तरह साथ रखा, शादी से इनकार कर अमेरिका गया, फिर सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीरें की वायरल

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