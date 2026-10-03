Ahmedabad: फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर टीचर ने छात्रा को भेजे आपत्तिजनक मैसेज, गुस्साए दोस्त ने जड़ दिया थप्पड़

वहीं दूसरी तरफ शहर के पालडी की शारदा मंदिर स्कूल में विद्यार्थियों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने उग्र रूप धारण कर लिया। कक्षा 11 और 12 के छात्रों के बीच एक छात्रा से बातचीत करने के मुद्दे पर शुरू हुआ विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। माफीनामे से मामले को दबाने की कोशिश करने की भी बात सामने आ रही है। उधर शहर जिला शिक्षा अधिकारी पूर्व एवं पश्चिम ने शनिवार को इस मामले में जांच के आदेश जारी किए हैं। बीट निरीक्षक को मामले की जांच कर एक दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।