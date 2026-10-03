Ahmedabad Murder: अहमदाबाद में छात्र की बेरहमी से पिटाई, निर्वस्त्र हालत में अपार्टमेंट में मिला, अस्पताल में मौत

इलाज के दौरान डॉक्टरों ने जिगर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिगर घायल हालत में बाइक से तीर्थभूमि अपार्टमेंट के पास पहुंचा था। उसने बाइक अपार्टमेंट के बाहर खड़ी की और निर्वस्त्र हालत में दूसरी मंजिल तक पहुंचा। वहां फ्लैट के लोगों ने शोर मचाया तो वह नीचे की ओर भागा और परिसर में गिर पड़ा। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से मौके से सुराग जुटा रही है। अपार्टमेंट और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने में जुटी है कि उसके साथ मारपीट किसने और किस वजह से की।