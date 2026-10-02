Ahmedabad: साबरमती आश्रम की पुरानी लकड़ी अब घर-घर पहुंचाएगी गांधी की याद

एनआइडी, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम मेमोरियल ट्रस्ट का विशिष्ट लोगो भी तैयार करेगा। गांधीजी के जीवन, मूल्यों और साबरमती आश्रम तथा गुजरात से उनके जुड़ाव से प्रेरित स्मृति वस्तुओं की एक पूरी श्रृंखला तैयार करने की योजना है। जिसका उद्देश्य डिजाइन, विरासत संरक्षण, शोध, शिक्षा और नवाचार को एक साथ जोड़ना है, ताकि साबरमती आश्रम केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि गांधीजी के विचारों से नई पीढ़ी को जोड़ने वाली जीवंत संस्था के रूप में विकसित हो सके। सोलंकी ने बताया कि आश्रम में गांधी संग्रहालय को ऐसे तैयार करने पर काम हो रहा है कि एक जगह से प्रवेश किया तो पूरे आश्रम को देखे बिना आप रह नहीं पाएंगे। इसमें गांधी के पूरे जीवन को समाहित किया है। बेहतर अनुभव, शिक्षा, जुड़ाव, मनोरंजन, ग्राफिक्स, मूवी, एनीमेशन, मूर्तियां भी होंगी।