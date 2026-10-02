अहमदाबाद सिविल अस्पताल में दो नवजातों को गंभीर स्थिति से उबारा

इनमें से पहले बच्चे के फेफड़े और अन्य महत्वपूर्ण अंग पूरी तरह विकसित नहीं होने के कारण जन्म के तुरंत बाद कृत्रिम सांस की जरूरत पड़ी। उसे एनआइसीयू में भर्ती कर शुरू में नस के जरिए पोषण दिया गया। हालत में सुधार होने पर चम्मच-कटोरी से मां का दूध देना शुरू किया गया। उपचार के 81वें दिन बच्चे ने बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के सांस लेना शुरू किया। 84 दिन बाद उसका वजन 1.8 किलो हो गया। आवश्यक जांच के बाद उसे घर भेज दिया गया। दूसरा बच्चा 39 सप्ताह के पूर्ण गर्भकाल के बाद पैदा हुआ था, लेकिन जन्म के साथ सांस लेने में परेशानी होने पर एनआइसीयू में भर्ती किया गया। स्थिति बिगड़ने पर उसे वेंटिलेटर के सहारे ट्रीट किया। जांच में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल संक्रमण की पुष्टि हुई। कल्चर रिपोर्ट के आधार पर एंटीबायोटिक उपचार दिया गया।