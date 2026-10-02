आंखों की रोशनी गई, उंगलियों ने थामी शतरंज की बिसात, अब ग्रीस में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा राहुल

शहर के एल डी आर्ट्स कॉलेज में बीए में अध्ययनरत राहुल की दोनों आंखों की रोशनी बचपन में तेज बुखार के बाद चली गई थी। परिवार की परिस्थितियां भी आसान नहीं रहीं। तीन भाइयों में राहुल और उसका बड़ा भाई दोनों नेत्रहीन हैं। पढ़ाई में काफी होशियार बड़ा भाई किडनी की गंभीर समस्या से जूझ चुका है। उसकी मां ने अपनी किडनी देकर उसे नया जीवन दिया। माता-पिता झाड़ू बनाने का काम करते हैं, हालांकि इन परिस्थितियों के बावजूद राहुल का आत्मविश्वास कायम है। वे कहते हैं कि आंख नहीं होने पर ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है।