Ahmedabad: उधारी के विवाद में पान पार्लर संचालक की चाकू घोंपकर हत्या

घटना के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायल राजेश को इलाज के लिए पंचशील अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजेश के दर्ज बयानों के आधार पर साबरमती पुलिस ने घटना के दिन ही मामला दर्ज कर लिया। जरूरी सबूत जुटाते हुए आरोपी अनिल ठाकोर को गुरुवार शाम को गिरफ्तार भी कर लिया। वह धरमनगर के महुडावाली चाली का रहने वाला है। इस बीच अस्पताल में उपचाराधीन राजेश ने शुक्रवार तड़के दम तोड़ दिया। एसीपी ने बताया कि राजेश की मौत हो जाने के चलते पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1) के तहत हत्या की धारा भी जोड़ी है।