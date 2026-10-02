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अहमदाबाद

Ahmedabad: उधारी के विवाद में पान पार्लर संचालक की चाकू घोंपकर हत्या

-साबरमती रेलवे स्टेशन के सामने वारदात, बकाया रकम चुकाए बिना फिर उधार मांगने पर हुई थी कहासुनी, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा
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अहमदाबाद

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nagendra singh rathore

Oct 02, 2026

murder accused arrested

साबरमती पुलिस की गिरफ्त में हत्या का आरोपी।

Ahmedabad. शहर के साबरमती क्षेत्र में उधारी के 1600 रुपए बकाया होने पर भी उधारी में पान मसाला मांगने को लेकर हुए विवाद में एक पान पार्लर संचालक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) डी.वी.राणा ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात करीब 8.30 बजे साबरमती रेलवे स्टेशन के सामने हुई। यहां धरमनगर लक्ष्मणजी की चाली निवासी राजेश ठाकोर (50) महाकाली पान पार्लर (पान की दुकान) चलाते थे। वे सुबह पान की दुकान पर मौजूद थे। इसी दौरान अक्सर पूर्व में उधारी पर पान मसाला ले जाने वाला अनिल ठाकोर (45) वहां पहुंचा। उसने उधारी में पान मसाला मांगा, जिसे देने से राजेशभाई ने इनकार कर दिया। उस समय वह वहां से चला गया, लेकिन रात करीब सवा आठ बजे वह फिर से आया।

बकाया रुपए न देने पर हुआ विवाद

उधारी के 1600 रुपए न चुकाने और फिर से उधारी में पान मसाला मांगने पर राजेश के इनकार करने की बात को लेकर अनिल ने झगड़ा शुरू कर दिया। बहस के दौरान आरोपी ने चाकू से राजेश के पेट में एक वार कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान राजेश का बेटा भी मौजूद था। आरोपी ने राजेश के बेटे रोहन को भी जान से मारने की धमकी भी दी।

इलाज के दौरान तोड़ा दम, हत्या की धारा लगाई

घटना के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायल राजेश को इलाज के लिए पंचशील अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजेश के दर्ज बयानों के आधार पर साबरमती पुलिस ने घटना के दिन ही मामला दर्ज कर लिया। जरूरी सबूत जुटाते हुए आरोपी अनिल ठाकोर को गुरुवार शाम को गिरफ्तार भी कर लिया। वह धरमनगर के महुडावाली चाली का रहने वाला है। इस बीच अस्पताल में उपचाराधीन राजेश ने शुक्रवार तड़के दम तोड़ दिया। एसीपी ने बताया कि राजेश की मौत हो जाने के चलते पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1) के तहत हत्या की धारा भी जोड़ी है।

आरोपी का आपराधिक इतिहास

एसीपी राणा ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास है। इसके विरुद्ध साबरमती थाने में ही 2009 और 2020 में दो मामले दर्ज हो चुके हैं। आरोपी खुद को ट्रक ड्राइवर बताता है।

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Updated on:

02 Oct 2026 10:29 pm

Published on:

02 Oct 2026 10:29 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: उधारी के विवाद में पान पार्लर संचालक की चाकू घोंपकर हत्या

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