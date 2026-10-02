Ahmedabad: शहर सहित राज्यभर में नो यूपीआइ डे को मिश्रित प्रतिसाद

महासंगठन के अध्यक्ष मेघराज डोडवानी ने कहा कि 2000 रुपए से अधिक के यूपीआइ भुगतान पर 0.4 एमडीआर लगाना उचित नहीं है। हमारी मांग है कि इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। संगठन ने सरकार के इस रुख पर गहरा एतराज जताया है। महासंगठन का कहना है कि जब ऑनलाइन पेमेंट का चलन आम हो चुका है, तो इस पर टैक्स लगाना बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। ऑनलाइन व्यापार और बड़े रिटेल चेन्स के कारण छोटे और मध्यम व्यापारियों का धंधा पहले ही आधा रह गया है। ऐसे में अगर अब यूपीआइ पेमेंट्स पर भी टैक्स वसूला (एमडीआर) गया, तो बचा-खुचा व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित होगा।