कैप्टन स्मित मच्छार के साले ने कहा- परिवार को उन पर गर्व, गुजरात में बेहतर स्वास्थ्य के लिए हुई पूर्जा-अर्चना

करीबियों का कहना है कि मच्छार ने शुरुआत में पायलट बनने की योजना नहीं बनाई थी। उनका परिवार कपड़ा कारोबार से जुड़ा था और उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई इस उद्देश्य से की थी कि आगे चलकर वे पारिवारिक कारोबार में योगदान देंगे। करीब 19 वर्ष की उम्र में एक विमानन सेमिनार में शामिल होने के बाद उनके करियर की दिशा बदल गई। इस अनुभव से विमान उड़ाने में उनकी रुचि पैदा हुई और उन्होंने एविएशन को करियर बनाने का फैसला किया। वे पायलट की ट्रेनिंग के लिए न्यूजीलैंड गए और बाद में भारत लौटकर वाणिज्यिक विमानन क्षेत्र में करियर शुरू किया। फ्लाई दुबई की उड़ान में हुई इस घटना के बाद गुजरात मूल के पायलट स्मित मच्छार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में हैं।