पश्चिम बंगाल में तृणमूल नेता और पिता की संदिग्ध मौत, घर में मिले दोनों के शव, पुलिस जांच में जुटी

पुलिस को शुरुआती जांच में संदेह है कि कमल राउत ने नींद की गोलियां ली हो सकती हैं। वहीं संजय का संदिग्ध शव मिला है। हालांकि इन बातों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि पिता और बेटे की मौत के बीच क्या संबंध है और घटना के पीछे कोई अन्य कारण तो नहीं है। संजय अविवाहित थे और अपने पिता के साथ रहते थे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मौत की सही वजह विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही सामने आएगी। अशोकनगर पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। वहीं दो मौतों से परिवार में शोक का माहौल है।