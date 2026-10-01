Mahua Moitra: महुआ मोइत्रा को हाईकोर्ट से राहत, कथित हेट स्पीच केस में 29 जनवरी 2027 तक नहीं होगी कार्रवाई



सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा के वकील ने अदालत को बताया कि 14 अगस्त को पुलिस स्टेशन पहुंचने के दौरान उन पर अंडे नहीं फेंके गए थे। इससे पहले उनकी ओर से दावा किया गया था कि नदिया स्थित उनके कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र में दौरे के दौरान उनके साथ अंडे फेंकने जैसी घटनाएं हुई थीं। जुलाई में हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया था कि जांच अधिकारी के सामने पेश होने के दौरान मोइत्रा को अंडे फेंके जाने या किसी अन्य तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।