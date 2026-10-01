राहुल गांधी की 12 साल की राजनीति पर राजीव चंद्रशेखर का पलटवार, EVM से अर्थव्यवस्था तक उठाए सवाल

बीजेपी नेता ने राहुल गांधी के ईवीएम को लेकर उठाए गए सवालों का भी उल्लेख किया। चंद्रशेखर का कहना था कि ईवीएम को व्यवस्थित तरीके से हैक किए जाने के आरोपों को साबित नहीं किया जा सका। चुनावी पारदर्शिता को लेकर भारत में ईवीएम के साथ वीवीपैट व्यवस्था भी लागू है। चुनाव आयोग के अनुसार, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तय संख्या में वीवीपैट पर्चियों का इलेक्ट्रॉनिक परिणाम से मिलान किया जाता है। आयोग के मुताबिक अब तक जिन बड़ी संख्या में वीवीपैट का मिलान किया गया है, उनमें वोट को एक उम्मीदवार से दूसरे उम्मीदवार में स्थानांतरित किए जाने का मामला सामने नहीं आया है।