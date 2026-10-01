INDIA Alliance: INDIA ब्लॉक अपने फैसले खुद लेता है, हमें किसी की मंजूरी नहीं चाहिए :मल्लिकार्जुन खरगे

Election Commission India: INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी की प्रतिक्रियाओं पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष अपने फैसले किसी सत्तारूढ़ दल की प्रतिक्रिया देखकर नहीं लेगा। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची में बदलाव और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर उठ रहे सवालों को लोकतांत्रिक बहस का अहम मुद्दा बताया। खरगे ने कहा कि विपक्ष का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और उनकी प्राथमिकता चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं के अधिकार तथा पारदर्शिता से जुड़े सवाल उठाना है।