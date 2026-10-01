लेफ्टिनेंट जनरल शमशेर सिंह विर्क की नई जिम्मेदारी, उपसेना प्रमुख बनकर संभालेंगे क्षमता विकास

इससे पहले बीते सप्ताह सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने जम्मू-कश्मीर में चिनार कोर के अग्रिम इलाकों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने नियंत्रण रेखा और अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और तैनात सैनिकों से बातचीत की। सेना प्रमुख ने तंगधार में 'ऑपरेशन दृष्टि 2026' का भी जायजा लिया। उनके दौरे के दौरान उत्तरी कमान के तहत आने वाली चिनार कोर के स्थानीय कमांडरों ने मौजूदा सुरक्षा माहौल और सेना की तैयारियों के बारे में जानकारी दी।