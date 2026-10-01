Punjab Congress: अमरिंदर राजा वड़िंग की विदाई की अटकलों के बीच विजय इंदर सिंगला का बड़ा बयान, बताया कौन है प्रदेश अध्यक्ष

Raja Warring Punjab Congress Leadership Change: पंजाब में अगले साल से होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की अटकलें तेज हो गई है। इस पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला का बयान आया है। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के एक वफादार सिपाही हैं और पार्टी की ओर से उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने उसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग हैं और पार्टी के सभी नेता एवं कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में मिलकर काम कर रहे हैं।