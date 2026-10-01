‘ज्ञानेश कुमार, भाजपा का एजेंट था, है और रहेगा!’, मुख्य चुनाव आयुक्त पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा आरोप

Gyanesh Kumar as BJP agent: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हमला बोला है। खरगे ने कहा कि ज्ञानेश कुमार भाजपा का एजेंट था, है और रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि जब तक हमें बैलेट पेपर का अधिकार नहीं मिल जाता तब तक हम लड़ते रहेंगे। खरगे ने कहा कि आज CEC ज्ञानेश कुमार पर चुनाव आयोग के उनके ही दो साथी सवाल उठा रहे हैं। BJP के सभी CM भी ज्ञानेश कुमार के कामों का बचाव कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों का काम कानून-व्यवस्था देखना है या ऐसे अधिकारियों का बचाव करना?