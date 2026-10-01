1 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘ज्ञानेश कुमार, भाजपा का एजेंट था, है और रहेगा!’, मुख्य चुनाव आयुक्त पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा आरोप

Kharge on Gyanesh Kumar: खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 'भाजपा का एजेंट' बताया। इंडिया गठबंधन ने एसआईआर के खिलाफ 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग तक मार्च का एलान किया। पढ़ें पूरी खबर।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 01, 2026

Mallikarjun Kharge, Parvesh Verma Slap, BJP Minister Slap,

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खरगे (फाइल फोटो - आईएएनएस)

Gyanesh Kumar as BJP agent: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हमला बोला है। खरगे ने कहा कि ज्ञानेश कुमार भाजपा का एजेंट था, है और रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि जब तक हमें बैलेट पेपर का अधिकार नहीं मिल जाता तब तक हम लड़ते रहेंगे। खरगे ने कहा कि आज CEC ज्ञानेश कुमार पर चुनाव आयोग के उनके ही दो साथी सवाल उठा रहे हैं। BJP के सभी CM भी ज्ञानेश कुमार के कामों का बचाव कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों का काम कानून-व्यवस्था देखना है या ऐसे अधिकारियों का बचाव करना?

वहीं, बुधवार को हुए इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ बड़ी मुहिम का ऐलान किया है। बुधवार को 19 दलों के नेताओं की साढ़े तीन घंटे से ज्यादा चली बैठक में 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग तक मार्च का ऐलान किया गया है। साथ ही, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाने की मांग भी की गई है।

इंडिया गठबंधन ने देशव्यापी लोकतंत्र बचाओ मार्च और पांच बड़ी रैलियां करने की घोषणा भी की है। इसके साथ ही, विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपील की है कि सर्वोच्च अदालत एसआईआर और चुनावी गड़बड़ियों से जुड़े मामलों की सुनवाई जल्दी करे।

कांग्रेस का दावा - चुनावी व्यवस्था पर कर लिया गया कब्जा

गुरुवार को कांग्रेस ने हमला और तेज कर दिया। कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि चुनावी व्यवस्था पर कब्जा कर लिया गया है। इस कब्जे के खिलाफ आवाज अब तेजी से उठ रही हैं। जनता अब किसी भी रूप में वोट चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी।

रमेश ने एक्स पर लिखा कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने एक बड़े राष्ट्रीय अखबार को दिए इंटरव्यू में एसआईआर और चुनाव आयोग की गड़बड़ियों पर सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक आजादी के बाद पहली बार इतने योग्य मतदाताओं का वोट कटा है। रमेश का दावा है कि एसआईआर से करीब 14 करोड़ मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कभी "गोल्ड स्टैंडर्ड" माना जाता था, लेकिन उसकी साख मिट्टी में मिल गई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Oct 2026 02:11 pm

Published on:

01 Oct 2026 01:14 pm

Hindi News / National News / ‘ज्ञानेश कुमार, भाजपा का एजेंट था, है और रहेगा!’, मुख्य चुनाव आयुक्त पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा आरोप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

FCRA संशोधन विधेयक: KC वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, JPC के कामकाज पर उठाए सवाल

KC Venugopal CWC
नई दिल्ली

राहुल गांधी की 12 साल की राजनीति पर राजीव चंद्रशेखर का पलटवार, EVM से अर्थव्यवस्था तक उठाए सवाल

Rajeev Chandrashekhar
राष्ट्रीय

Punjab Congress: अमरिंदर राजा वड़िंग की विदाई की अटकलों के बीच विजय इंदर सिंगला का बड़ा बयान, बताया कौन है प्रदेश अध्यक्ष

Punjab Congress leadership change 2027
राष्ट्रीय

INDIA Alliance: INDIA ब्लॉक अपने फैसले खुद लेता है, हमें किसी की मंजूरी नहीं चाहिए :मल्लिकार्जुन खरगे

Mallikarjun Kharge
राष्ट्रीय

West Bengal Bypolls: ममता के गुट की सियासी जमीन की परीक्षा, कांग्रेस के साथ तालमेल या अलग राह… उपचुनाव खोलेगा राज

mamata banerjee news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.