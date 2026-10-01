TMC के खातों पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की दलील- ‘बिना फंड के पार्टी कैसे चलाएंगे?’

कोर्ट में टीएमसी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि खातों के फ्रीज होने से पार्टी का कामकाज लगभग ठप हो गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी के ऑडिटेड खातों के अनुसार, केवल रोजमर्रा के संचालन के लिए न्यूनतम 12.15 करोड़ रुपये प्रति माह की जरूरत होती है। इसमें चुनावी खर्च, कानूनी फीस और अन्य राजनीतिक खर्च शामिल नहीं हैं।