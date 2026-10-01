FCRA संशोधन विधेयक: KC वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, JPC के कामकाज पर उठाए सवाल

12 अगस्त को गठित 31 सदस्यीय इस JPC को संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। हालांकि, विपक्षी दलों का तर्क है कि जनता और संगठनों को अपनी बात रखने के लिए दिया गया 7 दिनों का समय बहुत कम है। DMK सांसद पी. विल्सन समेत कई अन्य सदस्यों ने मांग की है कि हितधारकों से सुझाव मांगने की समय सीमा कम से कम चार हफ्ते बढ़ाई जाए और 12 अक्टूबर को तय बैठक को भी आगे खिसकाया जाए।