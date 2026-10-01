मलबे से जिंदा निकला 20 साल का नीरज, अब ICU में जिंदगी की जंग; 6 सर्जरी के बाद भी बेटे के ठीक होने का इंतजार कर रहा पिता

DU Student Accident: दिल्ली के सत्य निकेतन में 6 सितंबर को हुए PG हादसे को करीब एक महीना हो गया है। लेकिन 20 साल के नीरज बावा के परिवार के लिए उस दिन की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। जम्मू-कश्मीर के कठुआ का रहने वाला नीरज दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने आया था। हादसे के बाद उसे मलबे से जिंदा बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन तब से वह AIIMS के ICU में भर्ती है। उसके पिता रोज अस्पताल के बाहर बेटे के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं।