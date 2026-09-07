दिल्ली में 7 लाख छात्र, हॉस्टल सिर्फ 8 हजार कमरे! सत्य निकेतन हादसे के बाद उठे बड़े सवाल

Satya Niketan Building Collapse: दिल्ली के सत्य निकेतन में बॉयज PG की इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत के बाद छात्रों की सुरक्षा और हॉस्टल की कमी का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 7 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, लेकिन हॉस्टल की क्षमता करीब 7 से 8 हजार कमरों की ही है। ऐसे में बड़ी संख्या में छात्रों को निजी PG और किराए के कमरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।