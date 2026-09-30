INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद सपा सांसद का बड़ा दावा, बोले- राहुल-अखिलेश समेत पूरा विपक्ष एकजुट

INDIA Alliance: INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि INDIA ब्लॉक के सभी दल लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ हैं। नदवी ने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और गठबंधन के दूसरे नेता मिलकर देश की संस्थाओं और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं।