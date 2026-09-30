30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद सपा सांसद का बड़ा दावा, बोले- राहुल-अखिलेश समेत पूरा विपक्ष एकजुट

INDIA Alliance Latest News: INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत गठबंधन के सभी दल लोकतंत्र और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हैं।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Sheikh

Sep 30, 2026

INDIA Alliance

सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत गठबंधन के नेताओं की एकजुटता को लेकर बयान दिया। (फाइल फोटो-ANI)

INDIA Alliance: INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि INDIA ब्लॉक के सभी दल लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ हैं। नदवी ने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और गठबंधन के दूसरे नेता मिलकर देश की संस्थाओं और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं।

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि INDIA ब्लॉक के नेता लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह किसी एक पार्टी की बात नहीं है, बल्कि गठबंधन में शामिल सभी दल इस मुद्दे पर साथ खड़े हैं।

नदवी ने खास तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के साथ INDIA ब्लॉक के दूसरे नेता भी लोकतंत्र और देश की संस्थाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

बैठक में सपा की तरफ से पहुंचे थे दो नेता

मोहिबुल्लाह नदवी ने बताया कि INDIA ब्लॉक की बैठक में समाजवादी पार्टी की ओर से दो नेताओं को भेजा गया था। इनमें खुद मोहिबुल्लाह नदवी और हरेंद्र सिंह मलिक शामिल थे। दोनों ने बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से हिस्सा लिया।

नदवी ने कहा कि बैठक के बाद यह साफ है कि INDIA ब्लॉक के सभी दल एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के अधिकार और देश में लोकतंत्र बनाए रखना गठबंधन के लिए अहम मुद्दे हैं।

‘सभी नेता मिलकर कर रहे हैं काम’

सपा सांसद ने कहा कि INDIA ब्लॉक के नेता मिलकर लोकतंत्र और देश की संस्थाओं की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि गठबंधन में शामिल सभी दल इस बात को लेकर एक राय रखते हैं कि लोगों के अधिकार और उनकी आजादी सुरक्षित रहनी चाहिए।

नदवी के मुताबिक, INDIA ब्लॉक में शामिल दल अलग-अलग मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन लोकतंत्र और संस्थाओं को लेकर सभी नेता एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और दूसरे विपक्षी नेता मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं।

सपा सांसद का यह बयान INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद आया है। बैठक में गठबंधन के नेताओं ने अलग-अलग राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। नदवी ने बैठक के बाद विपक्षी दलों के बीच एकजुटता पर जोर दिया और कहा कि सभी दल मिलकर आगे बढ़ रहे हैं।

India Bloc Meeting: राहुल गांधी 2029 में पीएम उम्मीदवार होंगे? ममता बनर्जी ने साधी चुप्पी, बोलीं- कल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

ये भी पढ़ें
Mamata Banerjee

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Updated on:

30 Sept 2026 04:21 pm

Published on:

30 Sept 2026 04:21 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद सपा सांसद का बड़ा दावा, बोले- राहुल-अखिलेश समेत पूरा विपक्ष एकजुट

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली में महिला सुरक्षा पर CM रेखा गुप्ता का जोर, बोलीं- ‘NO’ का मतलब ‘NO’, गलत करने वालों को नहीं बख्शेंगे

Delhi CM Rekha Gupta
नई दिल्ली

केंद्रीय कैबिनेट का किसानों को बड़ा तोहफा, गेहूं समेत 6 रबी फसलों की MSP बढ़ी, पीएम धारा और दिल्ली ITMS को भी हरी झंडी

Rabi Crops MSP
राष्ट्रीय

दिल्ली: INDIA गठबंधन की बैठक के बाद अभिषेक बनर्जी बोले- चुनाव आयुक्तों की बातों में सच्चाई, बंगाल में ज्यादा हो रही अनियमितताएं

TMC MP Abhishek Banerjee
नई दिल्ली

इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म: 2 से 8 अक्टूबर तक सेव डेमोक्रेसी मार्च का ऐलान, 6 को चुनाव आयोग घेरेंगे सांसद

Kharge attacks Election Commission
राष्ट्रीय

SIR पर ECI का स्पष्टीकरण, 20 राज्यों में प्रक्रिया पूरी, इन राज्यों में Declaration Form की जरूरत नहीं

Election Commission Row
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.