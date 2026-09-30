INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद सपा सांसद का बड़ा दावा, बोले- राहुल-अखिलेश समेत पूरा विपक्ष एकजुट

सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत गठबंधन के नेताओं की एकजुटता को लेकर बयान दिया। (फाइल फोटो-ANI)
INDIA Alliance: INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि INDIA ब्लॉक के सभी दल लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ हैं। नदवी ने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और गठबंधन के दूसरे नेता मिलकर देश की संस्थाओं और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं।
बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि INDIA ब्लॉक के नेता लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह किसी एक पार्टी की बात नहीं है, बल्कि गठबंधन में शामिल सभी दल इस मुद्दे पर साथ खड़े हैं।
नदवी ने खास तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के साथ INDIA ब्लॉक के दूसरे नेता भी लोकतंत्र और देश की संस्थाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
मोहिबुल्लाह नदवी ने बताया कि INDIA ब्लॉक की बैठक में समाजवादी पार्टी की ओर से दो नेताओं को भेजा गया था। इनमें खुद मोहिबुल्लाह नदवी और हरेंद्र सिंह मलिक शामिल थे। दोनों ने बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से हिस्सा लिया।
नदवी ने कहा कि बैठक के बाद यह साफ है कि INDIA ब्लॉक के सभी दल एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के अधिकार और देश में लोकतंत्र बनाए रखना गठबंधन के लिए अहम मुद्दे हैं।
सपा सांसद ने कहा कि INDIA ब्लॉक के नेता मिलकर लोकतंत्र और देश की संस्थाओं की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि गठबंधन में शामिल सभी दल इस बात को लेकर एक राय रखते हैं कि लोगों के अधिकार और उनकी आजादी सुरक्षित रहनी चाहिए।
नदवी के मुताबिक, INDIA ब्लॉक में शामिल दल अलग-अलग मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन लोकतंत्र और संस्थाओं को लेकर सभी नेता एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और दूसरे विपक्षी नेता मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं।
सपा सांसद का यह बयान INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद आया है। बैठक में गठबंधन के नेताओं ने अलग-अलग राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। नदवी ने बैठक के बाद विपक्षी दलों के बीच एकजुटता पर जोर दिया और कहा कि सभी दल मिलकर आगे बढ़ रहे हैं।
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