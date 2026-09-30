दिल्ली: INDIA गठबंधन की बैठक के बाद अभिषेक बनर्जी बोले- चुनाव आयुक्तों की बातों में सच्चाई, बंगाल में ज्यादा हो रही अनियमितताएं

बता दें कि अभिषेक बनर्जी की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब चुनाव आयोग में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े कुछ फैसलों को लेकर दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों की रिपोर्ट सामने आई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR से संबंधित कुछ फैसलों पर आपत्ति जताई थी। INDIA गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक में चुनाव आयोग, SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी दलों ने चर्चा की। गठबंधन के नेता इन मुद्दों पर आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं।