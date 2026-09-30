दिल्ली में महिला सुरक्षा पर CM रेखा गुप्ता का जोर, बोलीं- ‘NO’ का मतलब ‘NO’, गलत करने वालों को नहीं बख्शेंगे

रेखा गुप्ता ने लड़कों से सहमति (Consent) के महत्व को समझने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी रिश्ते या व्यवहार में दूसरे व्यक्ति की इच्छा और सहमति का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर कोई लड़की या महिला किसी बात के लिए ‘ना’ कहती है, तो उसका मतलब साफ तौर पर ‘ना’ ही होता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल कानून और प्रशासन ही नहीं, बल्कि परिवार, शिक्षण संस्थानों और समाज के हर वर्ग को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।