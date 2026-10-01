ममता बनर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त पर हमला, बोलीं- ‘वैनिश कुमार’ ने लोगों के अधिकार छीने, कैसे माफ कर दूं?

ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने विपक्ष की आवाज को पूरी तरह दबा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब लोकसभा और राज्यसभा से एक साथ 147 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, उसी दौरान सरकार 'इम्युनिटी बिल' लेकर आई और उसे बिना किसी बहस के जबरन पास करवा लिया। ममता बनर्जी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार में जब विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, तब कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।