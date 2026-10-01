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ममता बनर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त पर हमला, बोलीं- ‘वैनिश कुमार’ ने लोगों के अधिकार छीने, कैसे माफ कर दूं?

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ज्ञानेश कुमार को 'वैनिश कुमार' कहते हुए आरोप लगाया कि उनकी पार्टी शुरुआत से ही नागरिकों के अधिकार और उनके मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ती रही है।
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कोलकाता

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kamlesh sharma

Oct 01, 2026

Mamata Banerjee

Mamata Banerjee (Photo-ANI)

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ज्ञानेश कुमार को 'वैनिश कुमार' कहते हुए आरोप लगाया कि उनकी पार्टी शुरुआत से ही नागरिकों के अधिकार और उनके मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ती रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम नहीं लेतीं। उन्होंने कहा कि जो लोग लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए काम कर चुके हैं, उन्हें मैं कैसे माफ कर सकती हूं?

अदालत जाने का भी किया जिक्र

ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी ने इन मुद्दों को लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद वे करीब 100 पीड़ित लोगों के साथ चुनाव आयोग के कार्यालय भी गई थीं। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के कार्यालय में उनके साथ बेहद असम्मानजनक व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शुरुआत से ही नागरिकों के अधिकारों और मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए आवाज उठाती रही है।

147 सांसदों के निलंबन का भी किया जिक्र

ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने विपक्ष की आवाज को पूरी तरह दबा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब लोकसभा और राज्यसभा से एक साथ 147 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, उसी दौरान सरकार 'इम्युनिटी बिल' लेकर आई और उसे बिना किसी बहस के जबरन पास करवा लिया। ममता बनर्जी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार में जब विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, तब कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।

सुरक्षा बलों पर भी लगाया आरोप

ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान सुरक्षा कर्मियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मी घर-घर गए और लोगों को तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने से रोकने के लिए धमकाया गया। हालांकि, ये आरोप ममता बनर्जी के बयान पर आधारित हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ममता बनर्जी की यह टिप्पणी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और मतदान के अधिकार को लेकर उनके लगातार विरोध के बीच आई है।

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ममता बनर्जी

Updated on:

01 Oct 2026 05:43 pm

Published on:

01 Oct 2026 04:09 pm

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