कर्नाटक में भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर BJP का कांग्रेस पर हमला, संबित पात्रा ने लगाए कई गंभीर आरोप

BJP सांसद संबित पात्रा ने कहा कि बसवराज कनाले ने कथित तौर पर कई छात्रों से संपर्क किया और लीक पेपर के बदले 80 लाख रुपए की मांग की। पात्रा ने कहा कि छात्रों ने इतनी रकम देने से इनकार किया और रकम कम करने को लेकर बातचीत शुरू हुई। इसके बाद कथित तौर पर रकम 30 से 40 लाख रुपए के बीच तय हुई।