Punjab Congress : राजा वड़िंग के बाद कौन होगा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष? सांसद अमर सिंह ने दिया यह जवाब

उधर, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अपने सोशल मीडिया बायो में बदलाव किया है। उन्होंने अपने बायो में 'पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष' लिखा है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को ही अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने प्रदेश अध्यक्ष पद में संभावित बदलाव के संकेत दिए थे। उन्होंने अपने इस्तीफे की खबरों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कहा कि 'कुछ मुद्दे अंदरूनी हैं'। जब उनसे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीपीसीसी) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की खबरों के बारे में पूछा गया तो वड़िंग ने पत्रकारों से कहा था कि मैं अभी कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आप सभी को बता दूंगा। कुछ मुद्दे अंदरूनी हैं।